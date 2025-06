LPI-SLF: Nicht ganz vorschriftsmäßig unterwegs...

Rudolstadt (ots) - Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt ein Unfall mit 2 Verletzten. Die 18-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte - von der B85 kommend - nach links in die Schwarzburger Straße einfahren. Da zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage nicht in Betrieb war, hatte sie die Vorfahrt zu gewähren. Leider übersah die junge Frau den von links kommenden VW Transporter ...

mehr