POL-HH: 250415-1. Hamburger Fall bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" - Sendehinweis

Hamburg (ots) - Tatzeit: 11.04.2025, 10:40 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt Nachdem eine 36-jährige Frau am Freitagvormittag in Wandsbek von einem noch Unbekannten rassistisch beleidigt wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 36-jährige Frau am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt, als ...

