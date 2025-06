Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Führerschein in Hecke und gegen Hauswand gekracht: Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall im Bereich des "Aldi"-Parkplatzes in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt. Es hatte sich mutmaßlich Folgendes zugetragen: Eine 52-Jährige saß hinter dem Steuer eines Mercedes und verlor aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Anschließend durchstieß sie unter starker Beschleunigung die Begrenzungsmauer des Parkplatzes, überquerte die Fahrbahn, fuhr in eine Grundstückshecke und kollidierte schlussendlich mit einer Hauswand. In Summe entstand hoher Sachschaden und neben der Fahrerin wurde auch der Beifahrer leichtverletzt und beide kamen ins Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass die nunmehr beschuldigte 52-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines war. Somit wurde eine weitere Strafanzeige erstattet. Die Feuerwehr befand sich aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

