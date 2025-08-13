PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Vier Verletzte nach Abbiegeunfall in Langendreer

Bochum (ots)

Mehrere Verletzte - darunter drei Kinder - und ein hoher Sachschaden: Ein Unfall in Bochum-Langendreer hat am Dienstagabend, 12. August, Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen.

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Bochum war gegen 18.20 Uhr auf der Alten Bahnhofstraße unterwegs. Als sie nach links auf die Unterstraße abbiegen wollte, stieß sie mit einem entgegenkommenden Autofahrer (38, aus Bochum) zusammen.

Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 38-Jährige blieb unverletzt, aber drei Kinder in seinem Fahrzeug (7, 13, 13) erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

