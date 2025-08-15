Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gold nach Schockanruf an Betrüger übergeben - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) ist ein Senioren-Paar aus Bevern (Holzminden) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie erhielten einen Anruf von einem falschen Polizisten, der berichtete, dass ihre Tochter angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand starb. Er forderte eine Kaution, um die Tochter vor einer Untersuchungshaft zu bewahren. Anschließend hörten sie starkes Weinen am Telefon und glaubten, ihr Kind zu erkennen.

Das Paar übergab gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Detmold in der Heinrich-Drake-Straße Gold in einem hohen 5-stelligen Wert an einen unbekannten Mann, der wie folgt beschrieben wird: ca. 50-55 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, etwas längere dunkelblonde Haare, schlank, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch. Er gab bei der Übergabe vor, gleich mit einer Quittung wiederzukommen und verschwand. Als er nicht zurückkehrte, wurden die beiden skeptisch und wandten sich an die echte Polizei. Das Kriminalkommissariat 6 sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Betrüger geben können: Hinweise bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

Die Polizei warnt: Legen Sie umgehend auf, wenn jemand am Telefon von Ihnen Geld oder sonstige Wertgegenstände fordert - insbesondere, wenn die Polizei anruft! Denn die fragt niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet um deren Herausgabe. Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen!

