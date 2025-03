POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle im 30 Km/h-Bereich

Knittelsheim (ots) - Am Samstagvormittag, den 01.03.25 gegen 11:00 Uhr touchierte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Autos beim Vorbeifahren ein in der Kirchstraße in Knittelsheim geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug oder dem Unfall nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de ...

mehr