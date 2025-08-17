PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Kleinkraftrad übersehen

Lippe (ots)

(LW) Leicht verletzt wurde der 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17.40 Uhr. Zu dem Unfall auf der Mühlenstraße kam es, als die 30-jährige Fahrerin eines Audi aus einer Hofeinfahrt nach links auf die Mühlenstraße in Richtung Ortsmitte einbog und den stadtauswärtsfahrenden 15-jährigen auf seinem Kleinkraftrad übersah. Trotz einer Vollbremsung konnte der aus Schlangen stammende Jugendliche den Unfall nicht mehr vermeiden und prallte gegen den Pkw der aus Paderborn stammenden Fahrerin. Er wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

