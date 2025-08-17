POL-LIP: Blomberg - Hydraulikleitung geplatzt
Lippe (ots)
(LW) Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr platzte auf der B 1 im Bereich der Gaffel an einer landwirtschaftlichen Maschine eine Hydraulikleitung. Daraufhin traten ca. 10 - 20 Liter Hydrauliköl aus dem Fahrzeug aus. Durch die Feuerwehr wurden erste Reinigungsmaßnahmen durchgeführt. Das zuständige Umweltamt wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete an, dass der kontaminierte Boden ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden muss.
