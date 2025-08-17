POL-LIP: Blomberg - Hydraulikleitung geplatzt

Lippe (ots) - (LW) Leicht verletzt wurde der 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17.40 Uhr. Zu dem Unfall auf der Mühlenstraße kam es, als die 30-jährige Fahrerin eines Audi aus einer Hofeinfahrt nach links auf die Mühlenstraße in Richtung Ortsmitte einbog und den stadtauswärtsfahrenden 15-jährigen auf seinem Kleinkraftrad übersah. Trotz einer Vollbremsung konnte der ...

