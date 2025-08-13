Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Festnahme am westlichsten Zipfel Deutschlands Aachener Zoll nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Aachen (ots)

Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Aachen haben in der vergangenen Woche einen 26-jährigen Mann nach der Einreise aus den Niederlanden in Isenbruch (Selfkant) festgenommen. Im Rahmen einer verdachtslosen Kontrolle hielten sie das Fahrzeug an und befragten den Fahrer zu seiner Reiseroute. Dieser gab an, auf dem Weg zum Einkaufen zu sein und keine Betäubungsmittel mitzuführen. Bei der eingehenden Kontrolle des Mannes und des Fahrzeugs fanden die Zöllnerinnen und Zöllner diverse Drogen in Minigrip- sowie in Papiertütchen verpackt - darunter Amphetamin, Kokain, Haschisch, Ketamin, Ecstasy in Tabletten- und Pulverform. In der Summe handelte es sich um 246 Gramm Betäubungsmittel. Neben den Drogen führte der mutmaßliche Dealer "Arbeitsausrüstung" in seinem Auto mit - zwei Waagen und Verpackungsmaterial. Neben den Drogen stellten die Kontrollbeamtinnen und -beamten ein im Auto befindliches Einhandmesser sicher. Die Beschäftigten des Hauptzollamts Aachen nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Sie übergaben ihn zuständigkeitshalber an das Zollfahndungsamt Essen, das die weiteren Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens führt.

