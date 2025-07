Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Hauptzollamt Aachen durchsucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen Geschäfts- und Wohnräume in Aachen - mehr als 120 Einsatzkräfte verschiedener Behörden im Einsatz

Aachen (ots)

Mehr als 120 Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei haben am 02. Juli 2025 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen Wohn- und Geschäftsräume von sieben Beschuldigten durchsucht. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten ihre Arbeitnehmer*innen nicht oder in nicht richtiger Höhe zur Sozialversicherung angemeldet und somit die auf den Lohn anfallenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung vorenthalten und veruntreut haben. Die Durchsuchungen dienten der Auffindung und Beschlagnahme von Beweismitteln. Die Zöllnerinnen und Zöllner sicherten Unterlagen und Datenträger, die als Beweismittel in Betracht kommen. Zudem vernahmen sie Arbeitnehmer*innen im Rahmen der Maßnahmen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Dabei konnte eine Person mit einem gefälschten Pass aufgegriffen werden, die sich mit den falschen Personalien illegal im Bundesgebiet aufhielt. Diese Person wurde zuständigkeitshalber an das Ausländeramt übergeben. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Ermittler eine Waffe, mehrere Schuss Munition sowie einen Schlagring sicher. An den Maßnahmen waren auch Mitarbeitende des Ordnungs- und Ausländeramtes beteiligt.

Im Nachgang zu den Durchsuchungsmaßnahmen schließen sich für die Zöllnerinnen und Zöllner umfangreiche Auswertungen und gegebenenfalls weitergehende Ermittlungen an.

