Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann löst Einsatz aus

Spezialeinsatzkräfte der Polizei überwältigten am Dienstag in Ulm-Böfingen eine Person. Der 36-Jährige befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 7 Uhr in seiner Wohnung im Sudetenweg. Dort soll er in dem Mehrfamilienhaus mit einem Werkzeug gegen die Tür eines Nachbarn geschlagen haben. Außerdem soll er diesem Bewohner gedroht haben. Laut Angaben der Polizei befand sich der 36-Jährige wohl in einem psychischen Ausnahmezustand und wollte sich nicht helfen lassen. Stattdessen verblieb er in seiner Wohnung. Eine Bewaffnung des äußerst unkooperativen Mannes war nicht ausgeschlossen, weshalb ihn Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz kurz nach 10 Uhr aus seiner Wohnung holten. Bei dem Zugriff soll der Mann keinen Widerstand geleistet haben. Verletzt wurde er nicht. Die Polizei brachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der 36-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Wegen des Einsatzes kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

