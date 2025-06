Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Polizei gelingt Schlag gegen illegalen Drogenhandel im Rockermilieu im Raum Göppingen

Ulm (ots)

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt seit Anfang 2025 gegen eine mehrköpfige Tätergruppierung aus dem Rockermilieu im Raum Göppingen wegen umfangreichen gewerbsmäßigen Handels mit Drogen im zweistelligen Kilogrammbereich. In diesem Zusammenhang wurden am frühen Dienstagmorgen in Göppingen zahlreiche Objekte durchsucht.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen konnten zwei Männer im Alter von 43 und 57 Jahren aufgrund von Haftbefehlen festgenommen werden. Ihnen wird vorgeworfen, als Drahtzieher für den Handel mit u. a. Kokain verantwortlich zu sein. Diese werden im Laufe des Tages einem Richter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Zudem wurden drei weitere Mitglieder der Gruppierung vorläufig festgenommen.

An den Einsatzmaßnahmen waren Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm, des Polizeipräsidiums Einsatz, mehrere Spezialeinsatzkommandos sowie Polizeihunde beteiligt.

Die heutigen Einsatzmaßnahmen stehen nach aktuellem Ermittlungsstand in keinem Zusammenhang mit kriminellen Gruppen aus dem Großraum Stuttgart.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.

++++2170258

