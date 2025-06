Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei in Geislingen mit Fahndungserfolg

Huhn nach langer Suche gestellt

Ulm (ots)

Am Montag, gegen 09.00 Uhr konnte die Polizei endlich einen gesuchten Störenfried dingfest machen. Das Huhn hatte Verkehrsteilnehmer im Bereich der Bahnhofstraße und der Hauptstraße mehrfach erschreckt und behindert. Deshalb stellte der gefiederte Freigeist tatsächlich eine Gefahr für den Verkehr dar. Nach einem erneuten Zeugenhinweis gelang es den aufmerksamen Polizisten das freilaufende Huhn zu umstellen und in Gewahrsam zu nehmen. Das Huhn wurde im Nachgang in ein Tierheim verbracht. Der Besitzer des Huhns konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

