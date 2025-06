Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Berufsinfotag beim Hauptzollamt Aachen am 28. Juni 2025 Karriere beim Zoll - Ausbildung und Studium beim Hauptzollamt Aachen

Am Samstag, den 28. Juni 2025, öffnet das Hauptzollamt Aachen, Eisenbahnweg 18, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, seine Türen für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren - gerne auch in Begleitung ihrer Eltern. Der Zoll bietet interessierten jungen Menschen an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Themenständen, anschaulichen Exponaten und praktischen Beispielen, die die vielfältigen Aufgaben des Zolls veranschaulichen. Auf dem Außengelände wird der Einsatz eines Zollhundes gezeigt und es gibt Informationen rund um das Hundewesen. Außerdem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hautnah eine Kontrollsituation miterleben. Das Team der Ausbildung informiert ausführlich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll - dazu zählen Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und Ablauf von Ausbildung und Dualem Studium.

"Ich freue mich auf viele neugierige Schülerinnen und Schüler an unserem Berufsinfotag", so Dr. Bernadette Bader, Leiterin des Hauptzollamts Aachen. "Ich hoffe, dass wir viele von Ihnen für unseren abwechslungsreichen Beruf begeistern und Ihr Interesse wecken können, denn der Zoll hat sehr viele Facetten. Er ist verlässlicher Partner der Wirtschaft, Einnahmeverwaltung des Bundes und steht für Sicherheit und Ordnung."

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist ohne Voranmeldung möglich. Es findet eine Einlasskontrolle unter Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes statt.

Der Zoll bietet bundesweit motivierten und aufgeschlossenen jungen Menschen Ausbildungsplätze im mittleren Dienst und Studienplätze im gehobenen Dienst. Die Nachwuchskräfte erwarten abwechslungsreiche und spannende Aufgabenfelder, verknüpft mit sinngebenden Tätigkeiten, sodass sie auch einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Für den Karrierestart zum 01. September 2026 ist das Bewerbungsfenster noch bis zum 15. Oktober 2025 geöffnet. Weitere Informationen rund um Ausbildung und Studium sind auf www.zoll-karriere.de eingestellt. Ansprechpartnerin beim Hauptzollamt Aachen ist Frau Reiche, unter einstellung-aachen@zoll.bund.de oder unter 0241/9091-4020 zu erreichen

