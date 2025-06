Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Bundesweite Schwerpunktprüfung des Zolls in der Baubranche Aachener Zoll deckt in mehreren Fällen illegale Beschäftigung auf

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Beschäftigte des Hauptzollamts Aachen führten am 16. Juni 2025 im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages im Bauhaupt- und Baunebengewerbe risikoorientierte Prüfungen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung durch. Die Prüfungsmaßnahmen fanden in der Städteregion Aachen und im Kreis Heinsberg statt. Ziel war die Überprüfung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, die Einhaltung des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung. Die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit befragten siebenundvierzig Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. In zwölf Fällen trafen die Beschäftigten des Hauptzollamts Aachen ausländische Arbeitnehmer diverser Herkunftsländer an, die nicht im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis waren. Gegen diese Personen leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung ein und informierten die zuständigen Ausländerbehörden. Diese entscheiden über die weiteren aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen. Außerdem ahndeten die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Nichtbeachtung der Mitführungspflicht von Ausweisdokumenten bei drei Arbeitnehmern vor Ort mit einem Verwarnungsgeld. In sechs Fällen wurden Geschäftsunterlagenprüfungen durchgeführt bzw. begonnen.

An diese Prüfungen schließen sich bei mehreren Sachverhalten Nachermittlungen an. Die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer werden mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen. Zudem werden weitere Geschäftsunterlagen gesichtet und geprüft. Hierbei stehen die Beschäftigten des Zolls in engem Austausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung. Außerdem stimmen die Zöllnerinnen und Zöllner das generierte Zahlenmaterial mit den Daten der Zusammenarbeitsbehörden - z.B. Deutsche Rentenversicherung, Agentur für Arbeit, Jobcenter und Ausländerämter - ab.

Zusatzinfo:

Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis eines risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

Interesse an der Arbeit des Zolls? Am 28. Juni 2025 findet in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr ein Berufsinfotag für Schülerinnen und Schüler beim Hauptzollamt Aachen, Eisenbahnweg 18 in 52068 Aachen statt. Beschäftigte aus allen Aufgabenbereichen stehen als Gesprächspartner bereit. Daneben kann die Arbeit eines Drogenspürhundes und einer Kontrollmaßnahme hautnah miterlebt werden. Das Ausbildungsteam berät über Ausbildungs- und Studienangebote beim Zoll. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich - der Einlass erfolgt unter Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell