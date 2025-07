Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung an Hauptschule.

Lippe (ots)

Am Montag (14.07.2025) in der Zeit zwischen 16.30 und 20.15 Uhr gelangten Unbekannte über das Flachdach der Hauptschule in der Straße Wasserfuhr in die Bibliothek der Schule. Sie beschädigten eine Dachluke, um sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Auch in der Bibliothek entstand ein Sachschaden, der insgesamt noch nicht genau beziffert werden kann. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen verdächtigen Personen machen können, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

