POL-LIP: Lage. Radfahrer kollidiert mit PKW.

Lippe (ots) - In der Wilhelm-Busch-Straße stand am Samstagabend (12.07.2025) gegen 19 Uhr eine Wohnung in einer Doppelhaushälfte in Vollbrand. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Doppelhaushälfte ist durch den Brand unbewohnbar - auch die weiteren beiden Wohnungen ...

