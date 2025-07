Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Feuer in Doppelhaushälfte durch Brandstiftung.

Lippe (ots)

In der Wilhelm-Busch-Straße stand am Samstagabend (12.07.2025) gegen 19 Uhr eine Wohnung in einer Doppelhaushälfte in Vollbrand. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Doppelhaushälfte ist durch den Brand unbewohnbar - auch die weiteren beiden Wohnungen in dem Haus wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden, der auf rund 300.000 Euro geschätzt wird. Nach aktuellem Ermittlungsstand legte ein 47-jähriger, psychisch auffälliger Mann aus Bad Salzuflen das Feuer in der Erdgeschosswohnung des Hauses vorsätzlich. Er konnte unmittelbar nach dem Brand durch Einsatzkräfte in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Inzwischen befindet er sich nach einer Vorführung vor einem Haftrichter wegen schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell