Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Versuchter Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots)

In der Schötmarschen Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagmittag (11. - 13.07.2025) in einen Friseursalon einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, schafften es jedoch nicht in den Laden einzudringen. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell