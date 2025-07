POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. In Lagerhalle eingebrochen.

Lippe (ots) - In der Straße Am Bauhof brachen bislang Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (10./11.07.2025) in den Lagerraum einer Firma ein. Sie beschädigten eine Tür, um sich Zutritt zu verschaffen, und entwendeten diverses Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro aus dem Lagerraum. Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: ...

