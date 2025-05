Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtliche Nähaktion nervt Nachbarn - Verdächtiger Taschenlampenschein und Grillfest im Dunkeln

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, 20. Mai, hatte die Bremerhavener Polizei wieder zahlreiche Einsätze zu absolvieren. Einige davon muteten durchaus kurios an - nicht zuletzt, da das Wochenende längst vorbei ist und nun zwei Werktage aufeinander folgten.

Gegen 22.45 Uhr gaben Anwohner der Polizei den Hinweis, dass in einem Schulgebäude an der Frenssenstraße verdächtiger Taschenlampenschein zu sehen sei. Die erste eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte diese Beobachtung bestätigen. Da ein Einbruch nicht auszuschließen war, forderten die Beamten Unterstützung an. Als das Gebäude umstellt war, vernahmen die Einsatzkräfte Kindergeschrei aus der Schule. Kurz darauf öffnete eine Lehrkraft die Tür und informierte die Polizisten darüber, dass eine Schulklasse hier übernachte. Alles hatte seine Richtigkeit. So rückten die Beamten wieder ab, und die Kinder hatten sicherlich für den Rest der Nacht aufregenden Gesprächsstoff.

Apropos Stoff: Gegen 0.40 Uhr meldete eine Anwohnerin aus Grünhöfe undefinierbaren Lärm aus einer umliegenden Wohnung, der sie nicht schlafen ließ. Die Polizeibeamten konnten die Geräuschquelle schließlich einer Nachbarin zuordnen. Diese hatte sich nächtens dazu entschlossen, ihre Kreativität an der Nähmaschine auszuleben. Mit Verweis auf die Nachtruhe wurde diese Aktivität dann beendet, damit den Nachbarn nicht der Geduldsfaden reißt.

In Wulsdorf hatte sich am späten Montagabend eine Gruppe junger Leute niedergelassen, die am Fahrradweg an der Straße Ahnthöhe eine Geburtstagsfeier abhielten - inklusive Speisen von einem mitgebrachten Holzkohlegrill. Da dies die Nachbarn lärm- und geruchsmäßig belästigte, kam auch hier die Polizei zum Einsatz und ermahnte zur Ruhe. Der Grill wurde daraufhin gelöscht.

In Lehe wurde sogar noch länger Geburtstag gefeiert. Hier mussten die Beamten gegen 1.15 Uhr die Auflösung der Party in einem Mehrfamilienhaus androhen, sofern die Nachtruhe nicht eingehalten würde. Dazu kam es dann aber nicht mehr, fortan blieb es in dem Haus an der Friedhofstraße ruhig.

Hinweis Ihrer Polizei:

- Im Allgemeinen gilt in Deutschland eine "Nachtruhe" von 22 Uhr bis 6 Uhr. An Sonn- und Feiertagen gilt in der Regel eine ganztägige Ruhezeit. Zudem kann in Mietverträgen auch eine zusätzliche Ruhezeit werktags am frühen Nachmittag geregelt sein.

- Sollte die Ruhestörung z.B. von einem Nachbarn ausgehen, sollten Sie das Gespräch mit diesem suchen, sofern dies sinnvoll erscheint.

- Eine Ruhestörung ist laut Gesetz eine Ordnungswidrigkeit (§117 Ordnungswidrigkeitengesetz) und liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes. In akuten Fällen, oder wenn das Ordnungsamt nicht erreichbar ist, kontaktieren Sie bitte die Polizei über den bekannten kostenlosen Notruf 110.

- Kommt eine Ruhestörung wiederholt vor, sollten Sie ihren Vermieter und/oder das Ordnungsamt kontaktieren.

Weitere Informationen zur Thematik finden Sie hier: https://polizei.bremerhaven.de/faq-ruhestoerung.html und hier: https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik-sicherheit/buergerservice/dienstleistungen/laermbelaestigung-melden.85757.html

