Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuber muss Beute wieder hergeben und flüchtet in den Wald - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Ein 67-jähriger Mann ist am Sonnabend, 17. Mai, gegen 13 Uhr in Bremerhaven-Wulsdorf beraubt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Tatort war ein Mehrfamilienhaus an der Ringstraße zwischen Vieländer Weg und Thunstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 67-jährige Bewohner gerade durch den Vordereingang in das Haus gekommen, als er eine Person an der rückwärtigen Eingangstür wahrnahm. Der Bewohner öffnete den Hintereingang, woraufhin sich die unbekannte männliche Person unter einem Vorwand Zutritt verschaffte. Als sich beide Männer im Hausflur befanden, schubste der Unbekannte den Bewohner zu Boden und entriss ihm eine Tasche. In Richtung Vieländer Weg/Bahnhof Wulsdorf rannte der Täter davon. Der beraubte 67-Jährige stoppte daraufhin an der Straße ein Auto, schilderte den derzeit unbekannten Insassen seine Lage und stieg ins Fahrzeug. Gemeinsam begaben sie sich auf die Suche nach dem Flüchtigen, den sie wenig später an der Daimlerstraße antrafen. Dort schaffte es einer der Pkw-Insassen, dem Täter die geraubte Tasche abzunehmen. Daraufhin flüchtete dieser erneut und verschwand in einem Waldstück. Die hinzugerufene Polizei fahndete sofort intensiv nach dem Mann, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der Täter wird beschrieben als ca. 18 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er habe einen mitteleuropäischen Phänotypus und sei mit schwarzer Hose, schwarzer Trainingsjacke und einem Cap bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0471/953-4444 entgegen. Insbesondere die hilfsbereiten Insassen des angehaltenen Autos werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell