Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handtaschenraub in Bremerhaven-Mitte: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Nach einem Handtaschenraub im Stadtteil Mitte bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich am Freitag, 16. Mai, gegen 11.30 Uhr in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Barkhausenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Geschädigte, eine 82-jährige Frau, zuvor von der Innenstadt zu ihrer Wohnadresse gelaufen. Hierbei war sie mehrmals mit einem ihr unbekannten Mann ins Gespräch gekommen, der offenbar denselben Weg hatte wie die Seniorin. Die beiden Personen bewegten sich von der Innenstadt kommend über die Lloydstraße und die Schifferstraße zur Barkhausenstraße. Als die 82-Jährige den Hausflur ihrer Wohnadresse erreicht hatte, folgte ihr der Mann ins Haus und stieß sie unvermittelt zu Boden. Anschließend entriss er der Frau ihre Handtasche und rannte damit davon.

Glücklicherweise blieb die Seniorin unverletzt. Die hinzugerufene Polizei fahndete sofort im Nahbereich nach dem Täter. Zeugen gaben an, eine rennende Person mit einer Handtasche im Bereich Lloydstraße/Bürgermeister-Smidt-Straße beobachtet zu haben. Dennoch wurde der Täter nicht gefasst.

Die geraubte Handtasche wurde am Freitagabend an anderer Stelle im Stadtteil Mitte wiedergefunden. Zum Stehlgut kann gesagt werden, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus der Tasche entwendet wurde. Der Täter wird beschrieben als ca. 1,75 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Er habe eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 0471/953-4444.

