Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeamte befreien Reh aus Hinterhof

Bremerhaven (ots)

"Als die Tiere den Wald verließen" - so der Titel einer Kinderserie aus den 1990ern, aber auch das Einsatzstichwort für die Bremerhavener Polizei am Donnerstag, 15. Mai: Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 8 Uhr in die Jahnstraße im Stadtteil Lehe entsandt. Dort hielt sich laut Anwohnern seit einiger Zeit ein Reh im vollständig umzäunten Hinterhof eines Mehrfamilienhauses auf. Wie es dorthin gelangt war, blieb bis Einsatzende unklar. Da ein Jagdpächter nicht zeitnah erscheinen konnte, nahmen sich die beiden Polizisten des offensichtlich unverletzten, aber verschreckten Rehs an: Sie öffneten das geschlossene Tor des Hinterhofs und trieben das Tier langsam in die richtige Richtung. Als das Reh den Fluchtweg erkannte, lief es über die Potsdamer Straße und die Batteriestraße in ein Parzellengebiet und ging seiner Wege.

