Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geisterfahrer verursacht Unfall

Bremerhaven (ots)

Zeugen alarmierten über den Notruf am gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, die Polizei, da es in Bremerhaven-Lehe einen Verkehrsunfall gegeben hatte. Die Einsatzkräfte eilten zum Unfallort und stellten bei ihrem Eintreffen den Unfallfahrer fest, der noch in seinem Fahrzeug saß. Er wirkte unverletzt, aber abwesend. Schnell stellte sich heraus, dass der Bremerhavener infolge eines akuten Krankheitsfalls mit seinem Toyota die Orientierung verloren hatte und in der Folge von der Neuen Straße kommend als Geisterfahrer in die Lange Straße eingebogen war. Dort kollidierte er mit seinem Wagen leicht mit einem geparkten Honda. Die Besatzung des hinzugezogenen Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven konnte den Gesundheitszustand des 57-Jährigen am Unfallort schnell stabilisieren. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte der Mann zu Fuß nach Hause gehen. An den Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

