POL-Bremerhaven: +++KORREKTUR+++ zu Pressemitteilung "Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Drogenerkennung im Straßenverkehr"

Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat ertappt: Nach einem Einbruch in ein umzäuntes Baustellengelände am heutigen Mittwoch, 14. Mai, gelang es der Polizei Bremerhaven einen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 1.05 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hafenstraße alarmiert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein 35-Jähriger unbefugt Zutritt zu einer Baustelle und drang in die Baucontainer ein. ...

