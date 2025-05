POL-Bremerhaven: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Drogenerkennung im Straßenverkehr

Polizei Bremerhaven

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften von Polizei und Zoll hat am Mittwoch, 14. Mai, in Bremerhaven Verkehrskontrollen vorgenommen. Der Fokus lag auf Fahrzeugführenden, die im Verdacht standen, ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Drogen, Alkohol oder Medikamenten zu führen. Die Kontrollen waren Teil der 8. Bremer Aktionswoche "Drogen im Straßenverkehr" (DiS).

Während der Aktion in Bremerhaven wurden 212 Personen in insgesamt 261 Fahrzeugen kontrolliert; die meisten davon an der großen Kontrollstelle vor der Eis-Arena im Stadtteil Lehe. 66 kontrollierte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gaben Urinproben für Drogenschnelltests ab. 17 Personen wurde aufgrund des Verdachts der Betäubungsmittel- oder Alkoholbeeinflussung im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen.

Besonders negativ fiel hierbei ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer auf. Während einer mobilen Kontrolle im Bereich Fischereihafen machte er einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: Ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Beamten brachten den Mann für eine Blutentnahme zur Großkontrollstelle. Hier fiel ein zusätzlicher Urin-Vortest positiv auf Kokain aus. Daraufhin stellte die Polizei den Führerschein des 44-Jährigen sicher. Er erhielt eine Strafanzeige.

Ein anderer Autofahrer wurde im Bereich Pferdebade angehalten und kontrolliert. Der 23-Jährige Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten, sodass auch er einen Drogenvortest abgab. Dieser schlug positiv auf Opioide an. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher.

Des Weiteren fertigten die Einsatzkräfte in fünf Fällen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, viermal wegen Urkundenfälschung, zweimal wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie jeweils einmal wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrenlassens ohne Fahrerlaubnis. Neun unterschiedliche Verkehrsverstöße wurden mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet und fünf Fahrzeug-Mängelberichte geschrieben.

Die Kontrollmaßnahmen, stationär und auch mobil, wurden von spezialisierten Polizistinnen und Polizisten auch aus anderen Bundesländern in Zusammenarbeit mit Bremerhavener und Bremer Polizeikräften sowie dem Zoll durchgeführt. Beteiligt war zudem die Staatsanwaltschaft. Der Bremerhavener Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) übernahm den Aufbau der Kontrollstelle und versorgte die Einsatzkräfte. Das Deutsche Rote Kreuz stellte einen Sanitärcontainer zur Verfügung.

Alkohol, Drogen und Co. führen zu deutlichen Reaktionsverzögerungen. Deshalb gilt: Wer sich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ans Steuer oder an den Lenker setzt, gefährdet sich und andere. Die Folgen sind nicht selten Unfälle - im schlimmsten Fall mit Schwerstverletzten. Dementsprechend hat der Gesetzgeber das Fahren unter Alkohol und Drogen unter Strafe gestellt, die hohe Bußgelder und auch den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen können.

