Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Junger Autofahrer verliert im Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen.

Lippe (ots)

Am Kreisverkehr Paderborner Straße/Schützenstraße verlor ein junger Autofahrer am Sonntagabend (13.07.2025) gegen 18.20 Uhr die Kontrolle über seinen Opel Astra GTC. Der 18-Jährige aus Bad Lippspringe fuhr mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der Paderborner Straße in Richtung Bad Lippspringe. Beim Fahren durch den Kreisverkehr Schützenstraße überfuhr er die Kante eines Grünstreifens und sein Opel wurde nach oben katapultiert. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, stieß gegen einen Skoda Octavia eines 30-jährigen Paderborners, riss einen Baum aus dem Boden und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Der 18-Jährige wurde ins Klinikum gebracht. Der 17-jährige Beifahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um den zerstörten Baum kümmerte sich die Feuerwehr.

