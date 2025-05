Polizei Düren

POL-DN: Senior bei Verkehrsunfall am Abend der Mainacht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am Abend der Mainacht (30.04.2025) wurde ein 87-jähriger Fußgänger aus Düren auf der Kölnstraße von einem roten Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior wollte gegen 17:30 Uhr die Kölnstraße überqueren und ging hinter einem geparkten Pkw entlang, der plötzlich zurücksetzte. Dabei wurde der Mann am Bein getroffen und stürzte zu Boden. Er konnte sich nicht eigenständig aufrichten und winkte in Richtung des Fahrzeugs - dieses fuhr jedoch in Richtung Friedrich-Ebert-Platz davon. Passanten eilten zur Hilfe. Ein bislang unbekannter Mann übergab dem Verletzten einen Zettel mit dem mutmaßlichen Kennzeichen.

Der Senior meldete den Vorfall später der Polizei. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Polizei ermittelte den Halter des entsprechenden Fahrzeuges. Dieser gab an, zwar am Abend vor Ort gewesen zu sein, aber keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Der Führerschein des 29-Jährigen aus Düren wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht insbesondere den unbekannten Zeugen mit dem Zettel sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Während der Bürodienstzeiten nimmt der zuständige Sachbearbeiter unter der 02421 949-5221 Hinweise entgegen, außerhalb dieser Zeiten wählen Sie bitte die 02421 949-0.

