Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Rölsdorf leicht verletzt

Düren (ots)

Am frühen Samstag Mittag (10.05.2025) befuhr eine 21-jährige Dürenerin mit ihrem E-Scooter die Straße "In der Mühlenau", von der Bahnstraße kommend in Fahrtrichtung der Kapellenstraße. Dabei handelt es sich um eine Einbahnstraße in Richtung der Bahnstraße, die jedoch über einen parallel verlaufenden kombinierten Geh- und Radweg verfügt. Zeitgleich befuhr eine 61-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw die Straße "Zum Mühlengraben" in Richtung der Straße "Im Dunklen Berg". An der dortigen Kreuzung übersah die Pkw-Fahrerin den von rechts kommenden E-Scooter und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurde die junge Scooter-Fahrerin leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem leichter Sachschaden. Ob der E-Scooter die Fahrbahn entgegen der Einbahnstraße, oder aber den kombinierten Geh- und Radweg bzw. nur den Gehweg benutzte konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Hierzu hat das Dürener Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Düren weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass mit E-Scootern grundsätzlich vorhandene Radwege zu nutzen sind. Erst wenn diese fehlen, darf unter Beachtung der gültigen Verkehrsregeln auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Die Nutzung von Gehwegen bleibt tabu.

