Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden in Nideggen

Nideggen (ots)

Am Freitagabend gegen 18:45h beabsichtigte ein 33jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Abendener Straße/Zülpicher Straße in Nideggen aus Richtung Berg kommend in die Abendener Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Abendener Straße befindlichen 59jährigen Fahrzeugführers und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls stießen beide Fahrzeuge noch mit einem an der Zülpicher Straße verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 52jährigen zusammen. Neben erheblichem Sachschaden wurden alle Beteiligte leicht verletzt.

