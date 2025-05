Polizei Düren

POL-DN: Täter haben es auf Wertgegenstände in Fahrzeugen abgesehen

Düren (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Düren vermehrt zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Die Täter haben es dabei gezielt auf im Innenraum zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen. Häufig werden Seitenscheiben eingeschlagen oder - wie in einem aktuellen Fall - offen gelassene Fenster genutzt, um sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen.

Am Sonntagabend (11.05.2025) beobachtete ein Zeuge gegen 21:45 Uhr drei Jugendliche in der Keplerstraße, die mit Taschenlampen in einen geparkten Pkw leuchteten. Eine der Personen habe sich dabei durch das geöffnete Fenster auf der Fahrerseite in den Innenraum gelehnt. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, war das Fenster noch geöffnet, und der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt. Der Halter gab an, versehentlich vergessen zu haben, das Fenster zu schließen. Entwendet wurden Bekleidung, Bankkarten und ein Parfum.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 15 bis 19 Jahre alt - dunkle Kleidung

Wenig später, gegen 19:10 Uhr, meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Dieser hatte sein Fahrzeug um 17:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Arnoldweilerstraße abgestellt und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Offenbar wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Insgesamt verzeichnete die Polizei Düren zwischen Donnerstag und Sonntag elf Fälle von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen im Kreis Düren. In mehreren Fällen wurden Fahrzeugfenster eingeschlagen, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen.

Die Polizei gibt folgende Präventionstipps:

- Schließen Sie beim Verlassen Ihres Fahrzeugs stets alle Fenster, Türen und das Schiebedach - auch bei kurzer Abwesenheit. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Taschen, Geldbörsen, Elektronikgeräte oder Dokumente) im Fahrzeug zurück - auch nicht für kurze Zeit oder "versteckt". - Parken Sie möglichst an belebten und gut beleuchteten Orten. - Melden Sie verdächtige Personen oder Beobachtungen umgehend über den Notruf 110.

Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell