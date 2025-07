Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Ostwestfalenstraße/Sylbacher Straße ereignete sich am Montagmittag (14.07.2025) gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall beim Abbiegen. Eine 78-Jährige aus Bad Salzuflen kam mit ihrem VW Golf auf der Sylbacher Straße aus Richtung Holzhausen und wollte an der Kreuzung nach links auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Bad Salzuflen abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen 27-jährigen Motorradfahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock, der auf seiner BMW auf der Ostwestfalenstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden sowohl die 78-Jährige als auch der 27-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die BMW und der VW mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung blieb bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell