Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe nutzen Badewanne zum Abtransport

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Kupferdiebe machten sich in der Nacht zu Mittwoch, 10.09.2025, auf einem Gelände eines Sanitärbetriebes an der Theodor-Heuss-Straße zu schaffen und stahlen mehrere Kupferteile.

Eine Anwohnerin wurde gegen 02:00 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Sie erkannte zwei Männer auf dem Firmengelände, die Kupfer in eine Badewanne legten und mit der Wanne zu einem dunklen Kleinwagen an der Straße gingen. Dort beluden sie den Kleinwagen mit dem Diebesgut.

Als einer der beiden sagte, es würde nun reichen, stiegen sie in das Fahrzeug und entfernten sich von dem Gelände.

Die beiden Männer waren dunkel gekleidet und sprachen deutsch.

Hinweise zu den Kupferdieben nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell