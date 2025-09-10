POL-BI: Diebe nutzen Badewanne zum Abtransport
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Heepen - Kupferdiebe machten sich in der Nacht zu Mittwoch, 10.09.2025, auf einem Gelände eines Sanitärbetriebes an der Theodor-Heuss-Straße zu schaffen und stahlen mehrere Kupferteile.
Eine Anwohnerin wurde gegen 02:00 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Sie erkannte zwei Männer auf dem Firmengelände, die Kupfer in eine Badewanne legten und mit der Wanne zu einem dunklen Kleinwagen an der Straße gingen. Dort beluden sie den Kleinwagen mit dem Diebesgut.
Als einer der beiden sagte, es würde nun reichen, stiegen sie in das Fahrzeug und entfernten sich von dem Gelände.
Die beiden Männer waren dunkel gekleidet und sprachen deutsch.
Hinweise zu den Kupferdieben nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell