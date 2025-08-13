POL-PPKO: Brand in einem Mehrparteienhaus in Koblenz-Ehrenbreitstein
Koblenz (ots)
Am Abend des 12.08.25 wurde der Feuerwehr Koblenz gegen 22.40 Uhr ein Brand in der Helfensteinstraße in Koblenz Ehrenbreitstein gemeldet. Darüber hinaus wurden auch Kräfte der Polizei zum Brandort entsandt. Zum derzeitigen Stand brach der Brand in einer Wohnung im 3. OG des Anwesens aus. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, die Wohnung war durch die Verrußung nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarwohungen waren durch den Brand nicht betroffen.
Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell