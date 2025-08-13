Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in einem Mehrparteienhaus in Koblenz-Ehrenbreitstein

Koblenz (ots)

Am Abend des 12.08.25 wurde der Feuerwehr Koblenz gegen 22.40 Uhr ein Brand in der Helfensteinstraße in Koblenz Ehrenbreitstein gemeldet. Darüber hinaus wurden auch Kräfte der Polizei zum Brandort entsandt. Zum derzeitigen Stand brach der Brand in einer Wohnung im 3. OG des Anwesens aus. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, die Wohnung war durch die Verrußung nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarwohungen waren durch den Brand nicht betroffen.

Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell