Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beruhigt in den Urlaub - Polizei Koblenz gibt Tipps zur Einbruchprävention

Koblenz (ots)

Sommerzeit - Urlaubszeit. Wer sein Zuhause verlässt, um ein paar entspannte Tage in einer Urlaubsregion zu verbringen, sollte ein paar Dinge beachten, um nicht bei der Rückkehr aus dem Urlaub eine böse Überraschung zu erleben. Sorgen Sie dafür, dass Wohnung oder Haus während Ihrer Abwesenheit bewohnt aussehen. Bitten Sie Nachbarn, Verwandte oder Freunde während Ihrer Abwesenheit beispielsweise den Briefkasten zu leeren, die Rollläden/Jalousien zu öffnen und zu schließen oder die Mülltonnen an die Straße zu stellen. Sofern möglich, setzen Sie Zeitschaltuhren ein, um "Leben" im Haus zu signalisieren. Urlaubsbilder, die in den sozialen Netzwerken gepostet werden,können, sofern sie öffentlich einsehbar sind, potentielle Täter auf leerstehende Häuser aufmerksam machen. Überprüfen Sie vor der Abreise noch einmal die Schließmechanismen, insbesondere in schlecht einsehbaren Bereichen (Terrassentür, Keller etc.) Für Fragen oder weitere Verhaltenshinweise steht die Fachstelle für Prävention des PP Koblenz unter 0261-103 51152 oder per Mail unter ppkoblenz.zentralepraevention@polizei.rlp.de zur Verfügung.

