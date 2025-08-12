PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beruhigt in den Urlaub - Polizei Koblenz gibt Tipps zur Einbruchprävention

Koblenz (ots)

Sommerzeit - Urlaubszeit. Wer sein Zuhause verlässt, um ein paar 
entspannte Tage in einer Urlaubsregion zu verbringen, sollte ein paar
Dinge beachten, um nicht bei der Rückkehr aus dem Urlaub eine böse 
Überraschung zu erleben.

Sorgen Sie dafür, dass Wohnung oder Haus während Ihrer Abwesenheit 
bewohnt aussehen.

Bitten Sie Nachbarn, Verwandte oder Freunde während Ihrer Abwesenheit
beispielsweise den Briefkasten zu leeren, die Rollläden/Jalousien zu 
öffnen und zu schließen oder die Mülltonnen an die Straße zu stellen.

Sofern möglich, setzen Sie Zeitschaltuhren ein, um "Leben" im Haus zu
signalisieren.

Urlaubsbilder, die in den sozialen Netzwerken gepostet werden,können,
sofern sie öffentlich einsehbar sind, potentielle Täter auf 
leerstehende Häuser aufmerksam machen.

Überprüfen Sie vor der Abreise noch einmal die Schließmechanismen, 
insbesondere in schlecht einsehbaren Bereichen (Terrassentür, Keller 
etc.)

Für Fragen oder weitere Verhaltenshinweise steht die Fachstelle für 
Prävention des PP Koblenz unter 0261-103 51152 oder per Mail unter 
ppkoblenz.zentralepraevention@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

