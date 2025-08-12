PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in der Rhein-Mosel-Fachklinik

Andernach (ots)

Derzeit läuft ein größerer Einsatz in der Rhein-Mosel-Fachklinik mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Es wurde ein Brand in einem Patientenzimmer gemeldet.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale

Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 11:58

    POL-PPKO: Motorrad erfahren? Gemeinsam mit deiner Polizei und Fahrlehrern - noch Plätze frei

    Nerdlen/Cochem (ots) - Am Sonntag, den 17. August 2025 haben die Polizeiinspektionen Daun und Cochem gemeinsam mit den örtlichen Fahrschulen ein ganz besonderes Programm vorbereitet. Da noch einige Plätze für die Veranstaltung frei sind, wird die vorherige Altersbeschränkung zur Teilnahme aufgehoben. Ihr seid passionierte Motoradfahrer? Dann seid ihr hier genau ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:24

    POL-PPKO: Rhein in Flammen - Abschlussmeldung der Polizei Koblenz

    Koblenz (ots) - Mit Bezug auf die vorläufige Abschlussmeldung vom heutigen Sonntag, 10.08.25, 01.15 Uhr, teilt die Polizei Koblenz mit, dass es bis in die Morgenstunden zu keinen nennenswerten veranstaltungsbezogenen Einsätzen kam. Ein gegen 23.50 Uhr als vermisst gemeldetes Kind konnte wenig später wohlbehalten aufgefunden und den Eltern übergeben werden. Nach ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 01:15

    POL-PPKO: Koblenz - Vorläufiges Fazit zur Großveranstaltung Rhein in Flammen

    Koblenz (ots) - Sommerliche Temperaturen, nach Veranstalterangaben alleine am Samstagabend 80-90.000 Besucher und bislang nur wenige Einsatzanlässe der Polizei, so lautet die bisherige Bilanz der Polizeidirektion Koblenz zur diesjährigen Veranstaltung Rhein in Flammen 2025. Pünktlich um 23.00 Uhr begann das Feuerwerk, in diesem Jahr erstmals mit einer Drohnenshow, ...

    mehr
