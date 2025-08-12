Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in der Rhein-Mosel-Fachklinik

Andernach (ots)

Derzeit läuft ein größerer Einsatz in der Rhein-Mosel-Fachklinik mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Es wurde ein Brand in einem Patientenzimmer gemeldet.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

