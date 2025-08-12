POL-PPKO: Brand in der Rhein-Mosel-Fachklinik
Andernach (ots)
Derzeit läuft ein größerer Einsatz in der Rhein-Mosel-Fachklinik mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.
Es wurde ein Brand in einem Patientenzimmer gemeldet.
Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.
