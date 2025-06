Ulm (ots) - Der Chrysler parkte zwischen 21 Uhr und 1.15 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof in Schmiechen. Während dieser Zeit trat ein Unbekannter an dem Auto beide Außenspiegel ab. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen zum unbekannten Täter aufgenommen. ...

