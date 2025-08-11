PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorrad erfahren? Gemeinsam mit deiner Polizei und Fahrlehrern - noch Plätze frei

Nerdlen/Cochem (ots)

Am Sonntag, den 17. August 2025 haben die Polizeiinspektionen Daun und Cochem gemeinsam mit den örtlichen Fahrschulen ein ganz besonderes Programm vorbereitet.

Da noch einige Plätze für die Veranstaltung frei sind, wird die vorherige Altersbeschränkung zur Teilnahme aufgehoben. Ihr seid passionierte Motoradfahrer? Dann seid ihr hier genau richtig! Denn unter dem Motto "Motorrad erfahren?" dreht sich alles rund um die Sicherheit und den Fahrspaß auf den motorisierten Zweirädern: Ihr habt hier die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen eine Motorradtour zu machen! Start der Tour ist das Industriegebiet Nerdlen. Von dort aus geht es in Kleingruppen nach Cochem.

Hier erwarten euch eine exklusive Vorführung unserer Kradstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz und Fahrtrainings. Darüber hinaus könnt ihr euch mit Kolleginnen und Kollegen zur Verkehrsprävention austauschen. Erfahrt hier mehr zur Manipulation an Krafträdern... und vieles mehr! Was braucht ihr, um teilzunehmen?

Ihr solltet einen Motorradführerschein besitzen und natürlich ein entsprechendes Bike! Interesse geweckt? Dann meldet euch an! Schnell sein lohnt sich, die Plätze sind begrenzt!

Wichtiger Hinweis:

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter https://s.rlp.de/QKPVjEM möglich. Zur Teilnahme ist neben dem eigenen Motorrad auch Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Jacke, Hose, Stiefel) erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

