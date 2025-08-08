POL-PPKO: Vermisstes 15-jähriges Mädchen angetroffen
Koblenz (ots)
In Bezug auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Fabienne S. vom 04.08.25 teilt die Polizei mit, dass der Aufenthaltsort ermittelt und das Mädchen in Gewahrsam genommen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden zurückgenommen.
