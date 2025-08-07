PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 14-jähriges Mädchen aus dem Bereich Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Vermisst wird die 14-jährige Violetta B., die in der Nähe von Koblenz
wohnhaft ist und sich bis zu ihrem Verschwinden am 06.08., 05.20 Uhr,
im Bereich des Bahnhofs in der Stadtmitte von Koblenz aufgehalten 
hat.
Möglicherweise bewegt sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort,
ein Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen erscheint zumindest möglich.

Beschreibung:
schlank
schulterlange braune Haare
graue Jeans
schwarzes T-Shirt
schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/TSFh6bI eingesehen werden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der minderjährigen Violetta nimmt der
KDD in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

