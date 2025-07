Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw-Scheibe zerstört - Rucksack mitgenommen ++ mehrere Baucontainer aufgebrochen ++ Sattelschlepper bleibt stecken - Bahnbrücke leicht beschädigt ++ im Kreisverkehr ins Schleudern gekommen

Lüneburg (ots)

Presse - 14.07.2025 ++

Lüneburg

Kirchgellersen - Pkw-Scheibe zerstört - Rucksack mitgenommen

Die Scheibe der Beifahrerseite eines im Sommerweg abgestellten Pkw VW Tiguan zerstörten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 13.07.25. Die Scheibe zerbrach dabei zwischen 15:00 bis 15:30 Uhr, so dass sich die Täter einen Rucksack greifen konnten. Mit diesem verschwand auch Bargeld, EC-Karte sowie persönliche Papiere. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Parallel prüft die Polizei möglich Zusammenhänge mit einer ähnlichen Tat am Mittag des 13.07. in Bad Bevensen.

Lüneburg - mehrere Baucontainer aufgebrochen

Mehrere Baucontainer brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 11. Und 14.07.25 auf einem Baustellengelände Am Wienebütteler Weg auf. Dabei wurden die Container gewaltsam aufgebrochen und nicht in allen Fällen Beute gemacht. Dabei wurden auch Werkzeuge abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Hohnstorf - seitliche Kollision zwischen Pkw

Fast parallel zum Überholen eines langsam fahrenden Traktors setzen zwei Pkw-Fahrer in den Mittagsstunden des 13.07.25 auf der Bundesstraße 209 an. Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW befand sich gegen 12:55 Uhr bereits im Überholvorgang, als ein davor fahrender 59 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra auch zum Überholen ausscherte. Es kam zur seitlichen Berührung, wodurch ein Sachschaden von gut 8.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Sattelschlepper bleibt stecken - Bahnbrücke leicht beschädigt

Unter der Bahnunterführung/ -brücke in der Lünertorstraße blieb ein Sattelschlepper in den Morgenstunden des 14.07.25 stecken. Der Fahrer des Lkw war nach derzeitigen Ermittlungen nicht "mittig genug" gefahren, so dass sein Gespann gegen 09:00 Uhr die Brückendecke/Unterführung touchierte und "stecken" blieb. Die Polizei mussten den Bereich absperren und sichern. Das Fahrzeug konnte aus dem Bereich in der Folge entfernt werden. Weitere Begutachtungen ergaben keine größere/ statische Schäden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Gut eine Stunde später konnte der Fahrbahnbereich wieder komplett freigegeben werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - im Kreisverkehr ins Schleudern gekommen - verunfallt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 84 Jahre alter Fahrer eines VW Transporter in den Mittagsstunden des 13.07.25 im Kreisverkehr der Bundesstraße 248. Der Transporter kam gegen 12:00 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Mittelinsel, geriet ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die "bewegungseingeschränkte" Beifahrerin. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Uelzen

Bad Bevensen - Einkaufskorb aus Pkw gestohlen - Scheibe zerstört

Einen auf dem Parkplatz in der Demminer Allee abgestellten Pkw Renault Captur brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 13.07.25 auf. Die Täter zerstörten zwischen 13:00 und 13:30 Uhr eine Seitenscheibe und griffen aus dem Pkw einen Einkaufskorb. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Parallel prüft die Polizei möglich Zusammenhänge mit einer ähnlichen Tat am Nachmittag des 13.07. in Kirchgellersen.

Bad Bevensen, OT. Medingen - Schuppen aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Einen Schuppen brachen Unbekannte in der Nacht zum13.07.25 auf einer Baustelle in der Mühlenstraße auf. Die Täter knackten ein Vorhängeschloss und nahmen diverse Werkzeuge mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

