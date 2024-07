Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig

Stuttgart (ots)

Gegen 03:50 Uhr kam es am vergangenen Samstag (20.07.2024) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen am Stuttgarter Hauptbahnhof, in deren Folge mehrere Beteiligte und ein Polizist verletzt wurden. Am Ende des Querbahnsteiges, auf Höhe der Gleise 15/16, kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen und zwei 17 und 20 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen. Im Laufe dieser Streitigkeit sollen die beiden jungen Beschuldigten ihr 23-jähriges Gegenüber schließlich auch körperlich attackiert haben. Zu der sich daraus entwickelnden Auseinandersetzung kamen bisherigen Ermittlungen zufolge nach kurzer Zeit auch zwei Bekannte des 23-Jährigen, ein 22 Jahre alter syrischer Staatsangehöriger und ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger, hinzu. Eine vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei trennte die fünf Personen voneinander und setzte hierbei auch Pfefferspray ein. Durch den Vorfall wurden vier Beschuldigte und ein 31-jähriger Polizist leicht verletzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung hat die Bundespolizeiinspektion Stuttgart aufgenommen.

