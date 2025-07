Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dan./ Uelzen vom 11.07. - 13.07.2025 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Vögelsen - Zwei Täter nach Diebstahl auf frischer Tat gestellt

In der Freitagnacht betraten zwei maskierte Täter einen 24/7 Supermarkt in der Lüneburger Straße und steckten sich diverse Artikel in die Taschen. Ein Zeuge beobachtete dies, anschließend konnten die beiden 18-jährigen Täter nach einer Fahndung im Nahbereich festgestellt werden. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Lüneburg - Übernachtung in der Gewahrsamszelle

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, beleidigte und bedrohte ein 59-Jähriger in einem Lokal in der Altenbrückertorstraße die Mitarbeiter. Nachdem die Person einen Platzverweis erhielt, jedoch später wieder zurückkam, durfte die Person eine Nacht bei der Polizei schlafen.

Lüneburg - Snackautomat angegangen

Unbekannte brachen am Sonntagmorgen einen Snackautomaten in der Bleckeder Landstraße auf und entwendeten den Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei unter 041316072215 entgegen.

Landkreis Uelzen

Uelzen - Betrunkener E-Scooterfahrer

Ein 19-Jähriger befährt am Freitagabend mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße in Uelzen und fährt auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Er stützt und verletzt sich am Kopf, weshalb er im Klinikum behandelt werden muss. Bei dem E-Scooterfahrer wird ein Alkoholwert von 1,63 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wird entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Bedrohung und Körperverletzung

Bei einem Discounter in der Celler Straße in Uelzen droht ein Mann einer ihm unbekannten Frau mit Schlägen und dem Tode. Anschließend jagt er die Frau über den Parkplatz, bewirft sie mit Schuhen und schlägt ihr mit der Faust auf den Rücken und den Hinterkopf. Danach verlässt der Mann die Örtlichkeit, wird aber von einem Zeugen erkannt und kann durch die Polizei in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der amtsbekannte 23-Jährige wird aufgrund seines Verhaltens in die Psychiatrische Klinik gebracht.

Groß Thondorf - Unfallflucht

Samstagnacht kommt in Groß Thondorf ein Pkw im Strother Weg von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Zaun und ein Scheunentor. Der Pkw-Fahrer flüchtet anschließend fußläufig vom Unfallort, kann aber in der näheren Umgebung durch die Polizeibeamten aufgefunden werden. Der 45-jährige Fahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss und besitzt keinen Führerschein. Der Pkw, an dem keine Kennzeichen angebracht sind, ist nicht mehr fahrbereit. Strafverfahren wurden eingeleitet, eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Strachau (Amt Neuhaus) - Suchmaßnahmen nach vermisster älterer Person

In den Abendstunden des 12.07. begab sich ein hilfebedürftiger 88- jähriger Herr auf einen Spaziergang aus seiner Seniorenresidenz. Nach Suchmaßnahmen durch Angestellte der Seniorenresidenz und der Polizei konnte die Person wohlbehalten am späten Vormittag wieder aufgefunden werden. Die Person war in einen leeren Graben gerutscht und musste mit Hilfe der Feuerwehr aus diesem gehoben werden. Anschließend wurde er zur Überwachung in die Elbe-Jeetzel-Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell