Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "abgehauen" - Fahrradfahrer schubst E-Scooter-Fahrer - leicht verletzt ++ betrunken unterwegs - 1,7 Promille ++ Geldbörse beim Einkauf gestohlen - Polizei mahnt um Umsicht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.07.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - "abgehauen" - Fahrradfahrer schubst E-Scooter-Fahrer - leicht verletzt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einer Konfrontation zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer in den Abendstunden des 04.07.24 auf dem Radweg in der Reichenbachstraße. Nach derzeitigen Schilderungen war ein 72 Jahre alter Senior gegen 21:15 Uhr in der Reichenbachstraße (in Richtung Am Schifferwall linksseitig) mit einem E-Scooter auf dem dortigen Radweg und in falscher Richtung unterwegs Ein entgegenkommender Radfahrer rief ihm noch zu "Was machst du denn hier" und schubste den Scooter-Fahrer in der Folge, so dass dieser auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer fuhr weiter. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Gegen den Radfahrer, der wie folgt beschrieben wurde: Alter Mitte 40, braune Haare, kariertes Oberteil, Warnweste, Helm und Fahrrad mit Fahrradtaschen, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht.

Den 72-Jährigen erwartet parallel eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Hinweise zu dem Radfahrer nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215 bzw. - 2375, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter gestohlen

Einen in der Haagestraße abgestellten E-Scooter stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 09.07.25. Es entstand ein Schaden von gut 750 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - betrunken unterwegs - 1,7 Promille

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Abendstunden des 09.07.25 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 18:15 Uhr einen Alkoholwert von 1,77 Promille fest. Der Führerschein des Audi-Fahrers wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 50 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 09.07.25 in der Seerauer Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 17:15 Uhr stellten die Beamte den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv; auch der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Uelzen

Ebstorf - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - Polizei mahnt um Umsicht

Die Geldbörse einer 83-Jährigen konnte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 09.07.25 in einem Einkaufsmarkt im Kiebitzkamp mitgehen lassen. Die Seniorin war gegen 12:30 Uhr zum Einkauf in dem Discounter und hatte ihren Rucksack im Einkaufswagen abgelegt. Ein Dieb nutzte diese Gelegenheit und konnte sich unbemerkt die Börse mit persönlichen Papieren und EC-Karte aus dem Rucksack greifen. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am Besten in Innentaschen) direkt am Körper!"

