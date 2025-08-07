Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in 57612 Birnbach

Birnbach (ots)

Am heutigen Tag, 07.08.2025, gegen 16.10 Uhr ereignete sich in der Ortslage Birnbach im Kreuzungsbereich Kölner Straße (B8) und Kirchstraße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung zweier Fahrzeuge.

Aufgrund erheblichem Austritt von Betriebsstoffen ist ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn dauern derzeit an.

Die B 8 (Kölner Straße) ist in diesem Bereich bis zur Beendigung der Maßnahmen voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell