POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Mädchen aus dem Bereich Koblenz erledigt
Koblenz (ots)
In Bezug auf die am 07.08. veröffentlichte Fahndung nach der 14-jährigen Violetta B. teilt die Polizei mit, dass das Mädchen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden konnte.
