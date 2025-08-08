PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Mädchen aus dem Bereich Koblenz erledigt

Koblenz (ots)

In Bezug auf die am 07.08. veröffentlichte Fahndung nach der 14-jährigen Violetta B. teilt die Polizei mit, dass das Mädchen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

