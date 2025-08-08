POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Mädchen aus dem Bereich Koblenz erledigt

Koblenz (ots) - Vermisst wird die 14-jährige Violetta B., die in der Nähe von Koblenz wohnhaft ist und sich bis zu ihrem Verschwinden am 06.08., 05.20 Uhr, im Bereich des Bahnhofs in der Stadtmitte von Koblenz aufgehalten hat. Möglicherweise bewegt sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort, ein Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen erscheint zumindest möglich. Beschreibung: schlank schulterlange braune Haare graue ...

