Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Frau durch Brand schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.12.2024 brach gegen 17.10 Uhr ein Brand in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Speckenstraße in Stromberg aus. Die 82-jährige Bewohnerin versuchte das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, wobei sie sich Verbrennungen zuzog. Rettungskräfte brachten die verletzte Strombergerin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihre Wohnung sowie die darüber befindliche sind aktuell nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu sind aufgenommen.

