POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Autofahrerin mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Sonntag, 15.12.2024, 17.00 Uhr und Montag, 16.12.2024, 4.40 Uhr in eine Bäckerei an der Hauptstraße in Ostbevern ein. Der oder die Täter stahlen aus den Räumen Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr