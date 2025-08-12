PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.08.2025: 57-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt, Neue Straße, 11.08.2025, 19:05 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Schöppenstedt festgestellt, dass ein 57-Jähriger einen VW Touareg im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

